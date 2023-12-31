Власти Бали депортировали десятки россиян

Bali Post: власти Бали депортировали 59 россиян в 2023 году

Власти острова Бали в Индонезии депортировали десятки граждан России в 2023 году. Об этом сообщает издание Bali Post со ссылкой на главу иммиграционного управления острова Денпасара Сухендра.

Всего за год с Бали депортировали 164 иностранца. «85 были виновны в несоблюдении законов и правил, а 79 иностранцев — в превышении срока пребывания по визе», — уточнил Сухендра.

Глава ведомства добавил, что большинство попавших под депортацию граждан прибыло из России — 59 человек. Также были депортированы 15 человек из Австралии и 14 — из США.

В июне стало известно, что правительство Индонезии планирует немедленно депортировать туристов, нарушающих правила пребывания в стране. Ранее власти Бали официально ограничили для туристов возможность арендовать транспортные средства, включая мопеды.