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20:56, 20 марта 2024Путешествия

Две страны Европы впервые начнут выдавать россиянам шенгенские визы. Что об этом нужно знать туристам?

Болгария и Румыния частично войдут в Шенгенскую зону с 31 марта
СюжетВизы в Европу:

Фото: Sergii Figurnyi / Shutterstock / Fotodom

С 31 марта 2024 года Болгария и Румыния частично войдут в Шенгенскую зону. Теперь пограничный контроль Шенгена с этими юго-восточными государствами перестанет действовать. Кроме того, обе страны начнут выдавать шенгенские визы. Как это повлияет на российских туристов и какие сложности их теперь ждут?

Вступление Румынии и Болгарии в Шенген

Болгария и Румыния являются членами Евросоюза с 2007 года. Вопрос о вступлении этих стран в Шенгенскую зону обсуждался с 2011 года, однако при голосовании большинство государств блока, в том числе Австрия и Нидерланды, высказывались против такого решения.

Причиной указывались сомнения в способности указанных государств осуществлять эффективный пограничный контроль и бороться с нелегальной миграцией. Кроме того, чтобы войти в Шенген, кандидату необходимо выполнить ряд требований, касающихся борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

Международный аэропорт имени Анри Коанды неподалеку от Бухареста, Румыния

Международный аэропорт имени Анри Коанды неподалеку от Бухареста, Румыния

Фото: Mircea Moira / Shutterstock / Fotodom

Именно поэтому две страны вступают в Шенген лишь частично. Уточняется, что члены Совета ЕС приняли решение единогласно. «Этот шаг стимулирует поездки, торговлю, туризм, усилит внутренний рынок», — отметили в Европейской комиссии.

В конце декабря прошлого года Совет ЕС согласился отменить воздушный и морской пограничный контроль с Болгарией и Румынией. Сохраняются проверки только на сухопутных границах между Болгарией и Румынией, Болгарией и Грецией, Румынией и Венгрией. Когда их отменят, пока не сообщают. Решение начнет действовать с 31 марта.

Что изменится для путешественников

В первую очередь изменения затронут въезд в Болгарию и Румынию: туда нельзя будет попасть по кипрской национальной визе, поскольку Кипр не входит в Шенгенскую зону. Тем не менее на Кипр можно будет поехать по болгарской национальной, выданной ранее, либо по болгарской шенгенской.

Уточняется также, что национальные краткосрочные визы, выданные Румынией и Болгарией до 31 марта 2024 года, не дают права путешествовать по другим странам Шенгенской зоны.

Крепость Царевец в Велико Тырново, Болгария

Крепость Царевец в Велико Тырново, Болгария

Фото: Sergii Figurnyi / Shutterstock / Fotodom

Международные аэропорты Болгарии уже ведут подготовку к предстоящему вступлению в Шенген. Авиагавани работают над тем, чтобы разделить потоки пассажиров из шенгенской и нешенгенской зоны. Кроме того, пограничные проверки заменят «компенсационными мерами», которые пока не определены, заключил директор Пограничной службы в Варне Бончо Кралев.

Какие сложности ждут россиян из-за нового статуса Болгарии и Румынии

Кроме невозможности попасть в указанные страны по кипрской визе, российских туристов ждут и другие трудности. К примеру, теперь желающим поехать в Болгарию и Румынию придется сдавать биометрию. Кроме того, пребывание в этих странах уже будет учитываться как дни, проведенные в Шенгенской зоне. Максимум можно провести там 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Официальных разъяснений по выдаче шенгенских виз Болгарией и Румынией нет. Пока за получением визы в Болгарию россияне могут обратиться через визовый центр в Москве. Заявление подается не ранее чем за три месяца до начала предполагаемого визита.

Для получения румынской визы гражданам РФ нужно заполнить и отправить анкету через сайт посольства Румынии в Москве.

Устремятся ли россияне в Болгарию

По данным туроператоров, спрос на туры в Болгарию и прежде был невысок, а теперь, в связи с новыми визовыми сложностями, роста интереса к ней тем более не ожидается. Предполагается, что россияне предпочтут ей Турцию, чтобы не было проблем с оформлением въездных документов.

Поэтому особых ставок на Болгарию мы не делаем. По поводу ожиданий по ценам, вероятно, будет примерно из серии Черногории: от 200 тысяч рублей плюс виза. Но думаю, что отказ от поездки в Болгарию будет связан не столько со стоимостью, сколько именно с заморочками по оформлению визы

Наталия Анстальруководитель турагентства Go Travel
ЖЗЛ
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      Зарина Дзагоева
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