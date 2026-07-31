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15:27, 31 июля 2026 (обновлено: 15:32, 31 июля 2026)Россия

Стало известно о смертельном происшествии с высокопоставленным российским священником

Глава Исилькульской епархии РПЦ епископ Феодосий попал в смертельное ДТП
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Глава Исилькульской епархии Русской православной церкви епископ Феодосий (Сергей Гажу) попал в смертельное ДТП. Об этом стало известно из сообщения NGS55.ru.

По сообщению портала, высокопоставленный священник передвигался по трассе Челябинск — Новосибирск, не выдержал дистанцию между своим автомобилем и мопедом и врезался в двухколесный транспорт. 20-летний водитель мопеда не выжил. Подробностей о его личности не сообщается.

В РПЦ подтвердили факт смертельного ДТП с участием епископа Феодосия и сообщили, что тот отстранен от управления епархией и запрещен в служении указом патриарха Кирилла. Над ним состоится церковный суд.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали священника за интимную переписку с ребенком.

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