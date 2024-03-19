Еще одна страна Европы начнет выдавать шенгенские визы россиянам

Румыния начнет выдавать шенгенские визы с 1 апреля

С 1 апреля шенгенские визы начнет выдавать еще одна страна Европы — Румыния. Об этом сообщил Telegram-канал «Улететь».

В то же время в консульстве страны в Санкт-Петербурге не смогли раскрыть подробности по поводу подачи на шенген. «На данный момент мы не знаем, изменятся ли условия получения виз для граждан России с 1 апреля 2024 года», — заявили в диппредставительстве.

В консульстве добавили, что информация появится со следующего месяца. Как пишет канал «Крыша ТурДома», подать документы на румынскую визу, скорее всего, можно будет через посольства и консульства в Москве и Петербурге. Визового центра страны в России нет.

С 1 апреля шенгенские визы также начнет выдавать Болгария. Для получения въездных документов россиянам нужно будет сдавать биометрию.