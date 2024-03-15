Болгария впервые начнет выдавать шенгенские визы россиянам

Болгария с 1 апреля начнет выдавать шенгенские визы гражданам России

Болгария с 1 апреля впервые начнет выдавать россиянам шенгенские визы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство страны.

«С подачей заявлений для шенгенских виз будут работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт Петербурге», — рассказали в диппредставительстве.

Уточняется, что туристы, получившие до 31 марта долговременные визы типа D, которые позволяют находиться на территории республики более 90 дней, смогут также совершить кратковременные поездки в другие страны Шенгена. В посольстве добавили, что выданные до той же даты визы типа C также действуют, однако они позволят въезжать только в Болгарию, на Кипр и в Румынию.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что Болгария готовится к выдаче шенгенских виз российским туристам с начала апреля. Там отметили, что для получения шенгена россиянам нужно будет сдавать биометрию.