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15:08, 13 марта 2024Путешествия

Названы сроки начала выдачи Болгарией шенгенских виз россиянам

АТОР: Болгария начнет выдавать шенгенские визы россиянам с 1 апреля

Фото: Neven Myst / Unsplash

Болгария готовится выдавать шенгенские визы российским туристам с 1 апреля. Сроки начала выдачи виз этим государством, которое с 31 марта частично присоединится к Шенгенской зоне, назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что для получения шенгена россиянам нужно будет сдавать биометрию. Кроме того, пребывание в Болгарии будет учитываться как дни, проведенные в Шенгенской зоне: максимум 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Как пишет источник, в Telegram-каналах со ссылкой на визовый центр Болгарии в Москве появилась информация о том, что подать документы на получение болгарских шенгенских виз с 1 апреля можно будет только в столице. Однако в посольстве Болгарии пока эту информацию официально не подтвердили, пояснив, что сейчас «идут консультации и тестирование системы».

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В АТОР добавили, что по болгарской национальной краткосрочной визе, выданной до 31 марта 2024 года, въехать в другие страны Шенгенской зоны будет нельзя.

Ранее в АТОР рассказали, что частичное вступление Болгарии и Румынии в Шенген создаст некоторые трудности россиянам. В частности, получателям болгарской и румынской визы придется сдавать биометрию.

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      Марина Черняк
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