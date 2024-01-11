Оценено влияние частичного вступления Болгарии и Румынии в Шенген на россиян

Частичное вступление Болгарии и Румынии в Шенген создаст трудности для россиян

Частичное вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону скажется на визовой политике этих двух стран, а также создаст некоторые трудности для россиян. Влияние подобного решения на граждан РФ оценили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Специалисты сообщили, что россиянам-получателям болгарской и румынской визы придется сдавать биометрию. Более того, пребывание в этих государства будет учитываться как дни, проведенные на территории Шенгена.

Ожидается, что с 31 марта 2024 года в Болгарию будет запрещено въезжать по кипрской визе, однако попасть на Кипр можно будет по выданной ранее болгарской национальной или по болгарской шенгенской.

«Национальные краткосрочные визы, выданные Болгарией и Румынией до 31 марта 2024 года, останутся действительными в течение срока их действия и будут признаваться для въезда с целью транзита или нахождения до 90 дней в полугодии во всех странах шенгенского соглашения», — добавили эксперты.

При этом в АТОР подчеркнули, что по сей день нет официальных данных о том, как изменятся визовые процедуры Болгарии и Румынии.

Ранее в январе стало известно, что Румыния и Болгария начнут выдавать шенгенские краткосрочные визы с 1 апреля 2024 года. Такие визы дают их обладателям право въезжать во все государства-члены Шенгена и пребывать в них до 90 дней в течение 180-дневного периода.