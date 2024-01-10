Еще две страны начнут выдавать шенгенские визы

Schengenvisainfo: Румыния и Болгария начнут выдавать шенгенские визы с 1 апреля

Румыния и Болгария начнут выдавать шенгенские краткосрочные визы с 1 апреля 2024 года. Об этом сообщает Schengenvisainfo со ссылкой на источники в официальных кругах Европейского союза (ЕС).

Такие визы дают их обладателям право въезжать во все государства-члены Шенгена и пребывать в них до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Отмечается, что подобная инициатива тесно связана с решением Совета ЕС отменить пограничный контроль внутри Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии на морских и воздушных границах с марта 2024 года. При этом конкретный документ, свидетельствующий о начале выдачи шенгена двумя странами, пока официально не был представлен.

Ранее, в декабре 2023 года, сообщалось, что ЕС решил поэтапно интегрировать Болгарию и Румынию в Шенген. Уточняется, что члены Совета ЕС приняли решение единогласно. В Еврокомиссии подчеркнули, что этот шаг стимулирует поездки, торговлю, туризм, усилит внутренний рынок. При этом уточняется, что на сухопутных границах такой контроль пока сохраняется.