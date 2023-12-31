Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
01:42, 31 декабря 2023Путешествия

ЕС решил поэтапно интегрировать две страны в Шенген

ЕК: Евросоюз решил поэтапно интегрировать Румынию и Болгарию в Шенген

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) решили отменить пограничный контроль внутри Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии на морских и воздушных границах с марта 2024 года. Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии (ЕК).

Уточняется, что члены Совета ЕС приняли решение единогласно. «Этот шаг стимулирует поездки, торговлю, туризм, усилит внутренний рынок», — отметили в ЕК.

При этом отмечается, что на сухопутных границах такой контроль пока сохраняется. Обсуждение шагов по данному вопросу продолжится в 2024 году. «Расширенная Шенгенская зона сделает ЕС сильнее как союз, как внутри, так и на мировой арене», — подчеркнули в Еврокомиссии.

В сентябре глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европейского союза (ЕС) без промедления принять Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону. По ее словам, Румыния и Болгария показали хороший пример в сфере предоставления убежища и репатриации.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Губернатор Белгородской области уточнил число погибших при обстреле ВСУ

      Раскрыт заработок хакеров

      В США высказались о судьбе Украины после обстрела Белгорода

      Базу США около месторождения газа в Сирии обстреляли

      В МИД прокомментировали отказ Чехии участвовать в заседании СБ ООН по Белгороду

      Умер актер из «Бэтмен: Начало»

      ЕС решил поэтапно интегрировать две страны в Шенген

      В Белой Церкви прогремели взрывы

      Вучич объяснил невозможность проведения в Сербии цветных революций

      В Киеве прозвучал взрыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости