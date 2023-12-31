ЕС решил поэтапно интегрировать две страны в Шенген

ЕК: Евросоюз решил поэтапно интегрировать Румынию и Болгарию в Шенген

Страны Европейского союза (ЕС) решили отменить пограничный контроль внутри Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии на морских и воздушных границах с марта 2024 года. Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии (ЕК).

Уточняется, что члены Совета ЕС приняли решение единогласно. «Этот шаг стимулирует поездки, торговлю, туризм, усилит внутренний рынок», — отметили в ЕК.

При этом отмечается, что на сухопутных границах такой контроль пока сохраняется. Обсуждение шагов по данному вопросу продолжится в 2024 году. «Расширенная Шенгенская зона сделает ЕС сильнее как союз, как внутри, так и на мировой арене», — подчеркнули в Еврокомиссии.

В сентябре глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европейского союза (ЕС) без промедления принять Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону. По ее словам, Румыния и Болгария показали хороший пример в сфере предоставления убежища и репатриации.