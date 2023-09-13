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11:07, 13 сентября 2023Путешествия

Еврокомиссия призвала ЕС принять Румынию и Болгарию в Шенген

Глава ЕК призвала страны ЕС без промедления принять Румынию и Болгарию в Шенген

Фото: Unsplash

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европейского союза (ЕС) без промедления принять Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Румыния и Болгария показали хороший пример в сфере предоставления убежища и репатриации. «Итак, давайте, наконец, впустим их без дальнейших проволочек», — заключила фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной речью на тему «Состояние Евросоюза».

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что обсуждение дорожной карты о приеме Румынии и Болгарии в Шенген может быть только после того, как начнут приниматься первые меры по ограничению нелегальной миграции. По его словам, МВД Австрии предоставило множество предложений о помощи Болгарии и Румынии со стороны Вены в борьбе с нелегальными мигрантами.

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    Зарина Дзагоева
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