В Вене назвали условие приема Болгарии и Румынии в Шенген

В Вене назвали условие по «дорожной карте» для приема Болгарии и Румынии в Шенген

Обсуждение «дорожной карты» о приеме Румынии и Болгарии в Шенген может быть только после того, как начнут приниматься первые меры по ограничению нелегальной миграции. Такое условие назвал канцлер Австрии Карл Нехаммер в эфире телеканала ORF2.

«Мы сказали, что сейчас это (прием Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону — прим "Ленты.ру") невозможно, потому что у нас сейчас есть проблема. И когда мы совместно решим ее, то можем дискутировать о будущем», — сказал представитель австрийских властей.

По его словам, МВД Австрии предоставило множество предложений о помощи Болгарии и Румынии со стороны Вены в борьбе с нелегальными мигрантами. Он призвал Европейскую комиссию оценить и реализовать эти предложения. После этого можно будет говорить о «дорожной карте».

Кроме того, уточнил Нехаммер, более точный срок начала переговоров будет связан с реализацией первых мер, так как нельзя это обсуждать прежде изменения ситуации в Австрии.

Ранее западные обозреватели Эми Казмин, Сэм Флеминг и Рафаэль Миндер завили, что страны Европы устали принимать украинских беженцев, некоторые из них призывают ужесточить меры борьбы с нелегальными мигрантами. По их мнению, это произошло из-за роста инфляции в Европе и сокращения бюджетов государств.