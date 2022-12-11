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12:23, 11 декабря 2022Интернет и СМИ

На Западе заявили об усталости Европы от украинских беженцев

Financial Times: страны Европы устали принимать украинских беженцев

Страны Европы устали принимать украинских беженцев, некоторые из них призывают ужесточить меры борьбы с нелегальными мигрантами. Об этом заявили западные обозреватели Эми Казмин, Сэм Флеминг и Рафаэль Миндер в статье для газеты Financial Times (FT).

Авторы статьи обратили внимание, что в первые месяцы после начала спецоперации европейцы тепло принимали беженцев с Украины, сейчас же они стали относиться к мигрантам прохладно. По мнению обозревателей, это произошло вследствие роста инфляции в Европе и сокращения бюджетов государств.

Казмин, Флеминг и Миндер утверждают, что в ЕС уже не справляются с большим потоком мигрантов. Некоторые страны, в числе которых есть Италия, призывают ужесточить меры по недопущению нелегальных мигрантов, а Германия предлагает распределять беженцев по всей Европе для решения проблемы, добавили авторы.

Ранее чешский обозреватель Ян Келлер в статье для издания Časopis argument раскрыл основную проблему элит Евросоюза и США. По мнению автора, перед ними стоит вопрос, как усмирить недовольное и стремительно нищающее общество.

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Олег Давыдов
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