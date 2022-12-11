В Чехии назвали основную проблему элит Европы и США

Časopis argument: перед элитами ЕС и США стоит вопрос, как усмирить недовольное общество

Обозреватель чешского издания Časopis argument Ян Келлер назвал основную проблему элит Европейского союза (ЕС) и США. По его словам, перед ними стоит вопрос, как усмирить недовольное и стремительно нищающее общество.

Журналист указал, что последние несколько поколений успокаивали растущим потреблением, тем самым отвлекая их от поисков классового врага. Люди привыкли к такому образу жизни, однако в последнее время их призывают потуже затянуть пояса.

«Можно гадать, к каким мерам прибегнут элиты в случае, если их решение не понравится народу. Левые элиты могут смахнуть пыль с книг, в которых критикуется общество массового потребления. Они будут убеждать низы любить верхи "просто так, без денег". Правые элиты, в свою очередь, вспомнят, как усмиряли людей во времена всеобщей бедности», — выразил мнение Келлер.

Он заключил, что сотрудничество между левыми и правыми элитами не прекратится из-за того, что большинство народа им не поверит.

Ранее Bloomberg со ссылкой на оценки Еврокомиссии сообщил, что влияние санкций ЕC против России на экономику самой Европы пока остается незначительным и ограничено несколькими секторами.

