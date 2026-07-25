TMZ: На 75-м году жизни умер режиссер фильма «Маска» Чак Рассел

На 75-м году жизни скончался американский режиссер Чак Рассел, известный по культовой комедии «Маска» (1994) с Джимом Керри. О смерти постановщика сообщил портал TMZ.

По данным издания, в среду, 22 июля, экстренные службы прибыли в дом Рассела в Сан-Диего (Калифорния) по вызову о потере сознания. Причина смерти пока не установлена.

Дебютной режиссерской работой Рассела стал фильм ужасов «Кошмар на улице Вязов — 3: Воины сна» (1987). В дальнейшем он снял такие известные картины, как боевик «Стиратель» с Арнольдом Шварценеггером (1996) и приключенческий «Царь скорпионов» с Дуэйном Джонсоном (2002). Последний фильм режиссера — мистический хоррор «Ведьмина доска» — вышел в 2024 году; Рассел также выступил его продюсером и сценаристом.

Ранее в возрасте 85 лет скончался режиссер сериала «Друзья» Джеймс Берроуз.