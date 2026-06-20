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01:33, 20 июня 2026Культура

Режиссер сериала «Друзья» умер в возрасте 85 лет

Режиссер сериала «Друзья» Джеймс Берроуз умер в возрасте 85 лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джеймс Берроуз

Джеймс Берроуз. Фото: Henry McGee / Global Look Press

В возрасте 85 лет скончался режиссер сериала «Друзья» Джеймс Берроуз. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

«Его агент, Рик Розен, подтвердил смерть, но не сообщил, где он умер и не назвал причину», — пишет издание.

Джеймс Берроуз родился 30 декабря 1940 года в Лос-Анджелесе в семье Рут (Левинсон) и известного бродвейского драматурга и режиссера Эйба Берроуз. Когда ему было пять лет, семья переехала в Нью-Йорк. Берроуз учился в Нью-Йоркской высшей школе музыки и искусства, а затем окончил Оберлинский колледж (в 1962 году) и Йельскую школу драмы (в 1965 году).

Берроуз был удостоен 11 премий «Эмми» и получил репутацию «Стивена Спилберга ситкомов». Зрители знают его как создателя «Чирс», он также участвовал в работе над такими проектами, как «Мэри Тайлер Мур», «Шоу Боба Ньюхарта», сериалами «Такси», «Фрейзер», «Друзья» и «Теория большого взрыва».

Ранее умер известный российский режиссер Олег Шухер.

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