13:22, 28 марта 2026

Стала известна причина смерти известного российского режиссера

Причиной смерти режиссера Олега Шухера стал инфаркт
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Известный российский режиссер Олег Шухер скончался в реанимации 28 марта — причиной смерти стал инфаркт. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, преподаватель ВГИКа находился в больнице в тяжелом состоянии. Ему провели прямой массаж сердца.

Уточняется, что Шухер родился 31 марта 1954 года. Он был режиссером-постановщиком и сценаристом, работал в киностудиях «Мосфильм» и «Чистые пруды», а также сотрудничал с телеканалами.

Ранее сын российского режиссера Олега Шухера сообщил о смерти отца. Деятель культуры прожил 71 год.

