Объявлено о смерти известного российского деятеля культуры

Сын российского режиссера Олега Шухера сообщил о смерти отца

Сын 71-летнего российского режиссера Олега Шухера объявил о смерти отца. Такое заявление он сделал в комментарии ТАСС.

Также смерть известного деятеля культуры подтвердил и источник в окружении Шухера. По сообщению собеседника агентства, у Шухера остановилось сердце в реанимации.

«Вчера его госпитализировали, сделали прямой массаж сердца и положили в реанимацию, но спасти его не удалось», — сообщил источник.

Шухер работал на студиях «Мосфильм» и «Чистые пруды», сотрудничал с рядом российских телеканалов. Он снял фильмы «Старые молодые люди» и «Везучая». Об экстренной госпитализации режиссера из ВГИК, где он преподавал, стало известно вчера, 27 марта.