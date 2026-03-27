Во ВГИКе раскрыли состояние режиссера Шухера

РИА Новости: Режиссер ВГИКа Олег Шухер выжил после остановки сердца

Сотрудники ВГИКа, где преподавал режиссер Олег Шухер, рассказали о его состоянии после срочной госпитализации. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, Шухер сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации.

«Олег Борисович в крайне тяжелом состоянии в 20-й больнице, он жив. Был сделан прямой массаж сердца, сейчас он в реанимации», — сообщили журналистам.

Ранее стало известно, что у режиссера и преподавателя ВГИКа Олега Шухера остановилось сердце. Его госпитализировали прямо из университета.