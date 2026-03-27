Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
23:28, 27 марта 2026Культура

Во ВГИКе раскрыли состояние режиссера Шухера

Андрей Шеньшаков

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Сотрудники ВГИКа, где преподавал режиссер Олег Шухер, рассказали о его состоянии после срочной госпитализации. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, Шухер сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации.

«Олег Борисович в крайне тяжелом состоянии в 20-й больнице, он жив. Был сделан прямой массаж сердца, сейчас он в реанимации», — сообщили журналистам.

Ранее стало известно, что у режиссера и преподавателя ВГИКа Олега Шухера остановилось сердце. Его госпитализировали прямо из университета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok