У режиссера и преподавателя ВГИК Шухера остановилось сердце

Режиссера и преподавателя ВГИК Шухера госпитализировали с остановкой сердца

Режиссер и преподаватель ВГИК Олег Шухер был срочно доставлен в больницу в связи с остановкой сердца. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации источника, его госпитализировали прямо из университета. Шухер пожаловался на затрудненное дыхание. До этого кинематографисту диагностировали сердечное заболевание. У него наступила клиническая смерть, сейчас медики борются за его жизнь.

Известно, что Олег Шухер является учеником легендарного Марлена Хуциева.

