18:26, 27 марта 2026Культура

У режиссера и преподавателя ВГИК Шухера остановилось сердце

Режиссера и преподавателя ВГИК Шухера госпитализировали с остановкой сердца
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Константинов / ТАСС

Режиссер и преподаватель ВГИК Олег Шухер был срочно доставлен в больницу в связи с остановкой сердца. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации источника, его госпитализировали прямо из университета. Шухер пожаловался на затрудненное дыхание. До этого кинематографисту диагностировали сердечное заболевание. У него наступила клиническая смерть, сейчас медики борются за его жизнь.

Известно, что Олег Шухер является учеником легендарного Марлена Хуциева.

В июне 2025 года стало известно, что советского и российского актера и режиссера Дениса Евстигнеева госпитализировали в Москве. Его доставили в клинику с подозрением на острый инфаркт миокарда.

