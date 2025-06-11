Российского режиссера госпитализировали в Москве

Mash: Режиссера Евстигнеева госпитализировали с подозрением на острый инфаркт

Советского и российского актера и режиссера Дениса Евстигнеева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, на данный момент кинематографист находится в отделении с подозрением на острый инфаркт миокарда. «У него диагностирована гипертония второй степени с риском сердечных заболеваний», — говорится в сообщении.

Ранее врач-нарколог Василий Шуров усомнился в предполагаемых диагнозах певца Филиппа Киркорова. Специалист отметил, что после получения народным артистом России ожога прошло уже полтора месяца, но он «с трудом передвигается, весь в закрытой одежде, еле формулирует мысли».