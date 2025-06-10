Врач усомнился в диагнозах Киркорова

Нарколог Шуров усомнился, что причиной состояния Киркорова стали банальные ожоги

Врач-нарколог Василий Шуров усомнился в предполагаемых диагнозах певца Филиппа Киркорова. Его цитирует aif.ru.

Специалист отметил, что после получения народным артистом России ожога прошло уже полтора месяца, но он «с трудом передвигается, весь в закрытой одежде, еле формулирует мысли». «Что там с ним стряслось? Его пиарщики говорят, что все нормально, сам Филипп также говорит, что в порядке. Но он пропал на месяц», — подчеркнул медик. По его мнению, речь вряд ли идет «о каких-то банальных ожогах».

Спикер также указал на то, что исполнителя госпитализировали через несколько недель после инцидента. «Если бы речь шла о серьезных повреждениях, пациента госпитализировали бы сразу», — пояснил Шуров.

Врач считает, что проблемы с заживлением ран у Киркорова не связаны с диабетом — он недавно перенес пластические операции. «Если бы у него был неконтролируемый диабет, последствия проявились бы раньше», — заключил эксперт.

Ранее музыкальный продюсер и ведущая Яна Рудковская высказалась о состоянии здоровья Киркорова.

В конце апреля певец получил ожог во время выступления в Санкт-Петербурге. Прямо на сцене у него загорелся рукав рубашки. В мае артист взял отпуск, чтобы до конца вылечить травму.