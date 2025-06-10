Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:18, 10 июня 2025Культура

Врач усомнился в диагнозах Киркорова

Нарколог Шуров усомнился, что причиной состояния Киркорова стали банальные ожоги
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Врач-нарколог Василий Шуров усомнился в предполагаемых диагнозах певца Филиппа Киркорова. Его цитирует aif.ru.

Специалист отметил, что после получения народным артистом России ожога прошло уже полтора месяца, но он «с трудом передвигается, весь в закрытой одежде, еле формулирует мысли». «Что там с ним стряслось? Его пиарщики говорят, что все нормально, сам Филипп также говорит, что в порядке. Но он пропал на месяц», — подчеркнул медик. По его мнению, речь вряд ли идет «о каких-то банальных ожогах».

Спикер также указал на то, что исполнителя госпитализировали через несколько недель после инцидента. «Если бы речь шла о серьезных повреждениях, пациента госпитализировали бы сразу», — пояснил Шуров.

Врач считает, что проблемы с заживлением ран у Киркорова не связаны с диабетом — он недавно перенес пластические операции. «Если бы у него был неконтролируемый диабет, последствия проявились бы раньше», — заключил эксперт.

Ранее музыкальный продюсер и ведущая Яна Рудковская высказалась о состоянии здоровья Киркорова.

В конце апреля певец получил ожог во время выступления в Санкт-Петербурге. Прямо на сцене у него загорелся рукав рубашки. В мае артист взял отпуск, чтобы до конца вылечить травму.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал еще одну причину для встречи с Путиным

    Троица косаток подарила туристу незабываемое приключение в России

    ФСБ пришла за ректором российского вуза из-за учебных виз для студентов с Ближнего Востока

    В России высказались о внесении Овечкина в список «Миротворец»

    Европейская страна столкнулась с рекордным скачком цен на жилье

    Российский фондовый рынок подошел к минимуму за два месяца

    Появились кадры тушения пожара на складах в Киеве

    Россиянам назвали главные мифы о зубных имплантатах

    Врач усомнился в диагнозах Киркорова

    В российском городе утвердили список стоп-мест для курьеров на электросамокатах и байках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости