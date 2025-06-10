Состояние Киркорова описали словами «еще очень слабенький»

Продюсер Рудковская заявила, что Киркоров еще не восстановился после больницы

Российский музыкальный продюсер и ведущая Яна Рудковская высказалась о состоянии российского певца Филиппа Киркорова после госпитализации. Ее комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

По словам медиаменеджера, до последнего было непонятно, сможет ли артист посетить 20-ю «Премию МУЗ-ТВ». «Он пока еще очень слабенький. Идет все нормально, процесс просто небыстрый, у него действительно очень серьезные проблемы с рукой и с иммунитетом, потому что огромная нагрузка», — сообщила она.

Рудковская добавила, что главной целью исполнителя является «классно выступить на "Новой волне"». «Думаю, что какие-то будут еще концерты в ближайшем будущем, просто надо не торопить его, а дать ему восстановиться», — заключила Рудковская.

Ранее Филипп Киркоров появился на публике впервые после госпитализации.

В конце апреля Киркоров получил ожог во время выступления в Санкт-Петербурге. Прямо на сцене у него загорелся рукав рубашки. В мае певец взял отпуск, чтобы до конца вылечить травму.