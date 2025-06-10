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09:16, 10 июня 2025Культура

Состояние Киркорова описали словами «еще очень слабенький»

Продюсер Рудковская заявила, что Киркоров еще не восстановился после больницы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российский музыкальный продюсер и ведущая Яна Рудковская высказалась о состоянии российского певца Филиппа Киркорова после госпитализации. Ее комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

По словам медиаменеджера, до последнего было непонятно, сможет ли артист посетить 20-ю «Премию МУЗ-ТВ». «Он пока еще очень слабенький. Идет все нормально, процесс просто небыстрый, у него действительно очень серьезные проблемы с рукой и с иммунитетом, потому что огромная нагрузка», — сообщила она.

Рудковская добавила, что главной целью исполнителя является «классно выступить на "Новой волне"». «Думаю, что какие-то будут еще концерты в ближайшем будущем, просто надо не торопить его, а дать ему восстановиться», — заключила Рудковская.

Ранее Филипп Киркоров появился на публике впервые после госпитализации.

В конце апреля Киркоров получил ожог во время выступления в Санкт-Петербурге. Прямо на сцене у него загорелся рукав рубашки. В мае певец взял отпуск, чтобы до конца вылечить травму.

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