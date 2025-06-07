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20:27, 7 июня 2025Культура

Киркоров впервые появился на публике после госпитализации

Киркоров заявил, что уже восстановился после получения ожога
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российский певец Филипп Киркоров появился на публике впервые после госпитализации. Артист прибыл на 20-ю «Премию МУЗ-ТВ» и рассказал о своем самочувствии после получения ожога, передает РЕН ТВ.

«Спасибо, все хорошо уже, все восстановилось», — заявил музыкант в ответ на вопрос корреспондента о здоровье.

В конце апреля Киркоров получил ожог во время выступления в Санкт-Петербурге. Прямо на сцене у него загорелся рукав рубашки. В мае певец взял отпуск, чтобы до конца вылечить травму.

Ранее певцу пророчили провести еще один месяц на больничной койке. Пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская сообщила, что он чувствует себя лучше, но медики советуют потратить больше времени на восстановление.

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