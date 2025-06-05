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10:05, 5 июня 2025Культура

Киркорова оставили в больнице еще на месяц

KP.RU: Певец Филипп Киркоров проведет в больнице еще как минимум месяц
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров проведет в больнице еще как минимум месяц. Об этом пишет KP.RU.

«Медики говорят, что в больнице Филипп [Киркоров] пробудет как минимум месяц», — приводит издание слова близких исполнителя.

При этом пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская заявила, что он уже чувствует себя лучше. «Проходит лечение в столичной клинике, но постоянно там не находится, приезжает на перевязки», — отметила спикер.

Представительница певца также уточнила, что осложнения у него возникли из-за сахарного диабета.

Ранее хирург Тимур Хайдаров рассказал, что Киркоров может вернуться на сцену через несколько недель.

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