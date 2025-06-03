Названы сроки возвращения госпитализированного Киркорова на сцену

Хирург Хайдаров: Певец Киркоров может вернуться на сцену через несколько недель

Народный артист России Филипп Киркоров на данный момент думает только о том, как поскорее вновь вернуться к работе. Об этом рассказал хирург Тимур Хайдаров, его слова приводит Пятый канал.

Врач отметил, что певец «по жизни боец, поэтому настрой у него боевой». «Он понимает, что есть физиология, есть организм, которому надо дать восстановиться. Я думаю, еще недельки две-три, уже, в принципе, пойдет активное заживление, и он вернется к своей концертной деятельности», — сказал Хайдаров.

Ранее госпитализированный Киркоров впервые вышел на связь и рассказал о своей боли.

23 мая певец попал в больницу в Москве. К госпитализации привели последствия инцидента во время концерта в Санкт-Петербурге 25 апреля, когда на артисте загорелась куртка.