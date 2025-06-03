Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:18, 3 июня 2025Культура

Названы сроки возвращения госпитализированного Киркорова на сцену

Хирург Хайдаров: Певец Киркоров может вернуться на сцену через несколько недель
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров на данный момент думает только о том, как поскорее вновь вернуться к работе. Об этом рассказал хирург Тимур Хайдаров, его слова приводит Пятый канал.

Врач отметил, что певец «по жизни боец, поэтому настрой у него боевой». «Он понимает, что есть физиология, есть организм, которому надо дать восстановиться. Я думаю, еще недельки две-три, уже, в принципе, пойдет активное заживление, и он вернется к своей концертной деятельности», — сказал Хайдаров.

Ранее госпитализированный Киркоров впервые вышел на связь и рассказал о своей боли.

23 мая певец попал в больницу в Москве. К госпитализации привели последствия инцидента во время концерта в Санкт-Петербурге 25 апреля, когда на артисте загорелась куртка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму заявили о «вражеской активности» у берега полуострова

    Новый президент Польши ответил Зеленскому на поздравления напоминанием о проблемах

    Пытавшаяся поджечь самолет зажигалкой россиянка заплатит авиакомпании сотни тысяч рублей

    Россиянам назвали порядок действий при укусе клеща

    В США раскрыли опасную уязвимость Трампа перед иностранными разведками

    Глава МАГАТЭ прибыл в Киев

    В отравившем российских детей дихлофосе выявили побочный эффект

    Сестра Жанны Фриске раскрыла свой вес и заявила о голодовке

    В еще одном российском городе захотели поставить памятник Сталину

    Минэк заявил о заметном замедлении темпов роста цен в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости