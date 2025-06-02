Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:40, 2 июня 2025Культура

Госпитализированный Киркоров впервые вышел на связь и рассказал о своей боли

Певец Филипп Киркоров посвятил пост ушедшему отцу Бедросу Киркорову
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров вышел на связь с поклонниками в день рождения своего отца Бедроса Киркорова. Публикацию он разместил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Певец сообщил, что впервые встречает лето без отца, которого не стало в марте 2025 года. «Пустота. Грусть. Боль. Папа…» — написал исполнитель.

В пятницу, 23 мая, Киркоров попал в больницу в Москве. К госпитализации привели последствия инцидента во время концерта в Санкт-Петербурге 25 апреля, когда на артисте загорелась куртка. Утверждается, что у исполнителя развилось воспаление суставов (бурсит) после ожога руки. По словам его представителя Екатерины Успенской, лечение займет больше времени, чем ожидалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Начался второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле

    Рожденный на борту самолета ребенок не пережил перелет в Азии

    Рынок такси в России назвали не готовым к отказу от нелокализованных машин

    С момента начала переговоров России и Украины прошел час

    Российский школьник поймал гигантскую рыбу

    Наряды украинской делегации на переговорах с Россией оценили

    Украина информировала главу Пентагона о ходе операции «Паутина»

    Москалькова рассказала о заключенных в тюрьмы на Украине мирных россиянах

    Подлодка «Новороссийск» выполнила глубоководное погружение

    Дачников призвали рассыпать кофе по участку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости