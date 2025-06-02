Госпитализированный Киркоров впервые вышел на связь и рассказал о своей боли

Певец Филипп Киркоров посвятил пост ушедшему отцу Бедросу Киркорову

Народный артист России Филипп Киркоров вышел на связь с поклонниками в день рождения своего отца Бедроса Киркорова. Публикацию он разместил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Певец сообщил, что впервые встречает лето без отца, которого не стало в марте 2025 года. «Пустота. Грусть. Боль. Папа…» — написал исполнитель.

В пятницу, 23 мая, Киркоров попал в больницу в Москве. К госпитализации привели последствия инцидента во время концерта в Санкт-Петербурге 25 апреля, когда на артисте загорелась куртка. Утверждается, что у исполнителя развилось воспаление суставов (бурсит) после ожога руки. По словам его представителя Екатерины Успенской, лечение займет больше времени, чем ожидалось.