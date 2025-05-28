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12:01, 28 мая 2025Культура

Представитель Киркорова высказалась о сроках лечения артиста

Екатерина Успенская: Лечение Киркорова займет больше времени, чем ожидалось
Ольга Коровина

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Представитель народного артиста России Филиппа Киркорова Екатерина Успенская сообщила, что его лечение займет больше времени, чем ожидалось. Ее комментарий передает ТАСС.

«Возможно, времени для восстановления потребуется больше, чем предполагалось», — заявила пресс-секретарь исполнителя. Она отметила, что лечение идет полным ходом, и призвала не доверять слухам о состоянии Киркорова.

Успенская подтвердила, что на фоне проблем со здоровьем певец пропустил концерт в Государственном Кремлевском дворце, посвященный 85-летию композитора Давида Тухманова.

В пятницу, 23 мая, Киркоров попал в больницу в Москве. К госпитализации привели последствия инцидента во время концерта в Санкт-Петербурге 25 апреля, когда на артисте загорелась куртка. Утверждается, что у исполнителя развилось воспаление суставов (бурсит) после ожога руки.

Ранее сообщалось, что Киркорова выпишут из больницы через несколько недель.

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