Представитель Киркорова высказалась о сроках лечения артиста

Екатерина Успенская: Лечение Киркорова займет больше времени, чем ожидалось

Представитель народного артиста России Филиппа Киркорова Екатерина Успенская сообщила, что его лечение займет больше времени, чем ожидалось. Ее комментарий передает ТАСС.

«Возможно, времени для восстановления потребуется больше, чем предполагалось», — заявила пресс-секретарь исполнителя. Она отметила, что лечение идет полным ходом, и призвала не доверять слухам о состоянии Киркорова.

Успенская подтвердила, что на фоне проблем со здоровьем певец пропустил концерт в Государственном Кремлевском дворце, посвященный 85-летию композитора Давида Тухманова.

В пятницу, 23 мая, Киркоров попал в больницу в Москве. К госпитализации привели последствия инцидента во время концерта в Санкт-Петербурге 25 апреля, когда на артисте загорелась куртка. Утверждается, что у исполнителя развилось воспаление суставов (бурсит) после ожога руки.

Ранее сообщалось, что Киркорова выпишут из больницы через несколько недель.