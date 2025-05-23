Филиппа Киркорова экстренно госпитализировали. Что с ним случилось?

Филипп Киркоров приостановил деятельность после серьезной травмы на концерте

Певец Филипп Киркоров в пятницу, 23 мая, попал в больницу в Москве. Утверждалось, что его экстренно госпитализировали, однако пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская заявила, что об этом речи не идет и исполнитель находится под наблюдением врачей. По ее словам, «все это преувеличено людьми, которые пользуются ситуацией, чтобы получить пиар на имени Филиппа».

Как только ситуация стабилизируется, он вернется к работе. В эти дни у него большая дата — 40 лет творческой деятельности на сцене Екатерина Успенская пресс-секретарь Филиппа Киркорова

Она добавила, что певец взял небольшой отпуск. При этом хирург Тимур Хайдаров заявил, что у артиста глубокая рана и развивающееся воспаление.

Месяц назад Киркоров получил ожог руки во время концерта

К госпитализации Киркорова привели последствия инцидента во время концерта в Санкт-Петербурге 25 апреля. В одном из номеров программы певец стоял на подвешенной на сцене конструкции, а из-за его спины начали «бить» закрепленные на ней фейерверки. Один из них оказался направлен в левую руку артиста, которой он к тому же держался за трос.

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

Музыка остановилась, Киркоров начал кричать от боли, но после того, как фейерверки отработали свое, сказал в микрофон: «Обжегся», чем сорвал аплодисменты. За кулисами после концерта он уверял журналистов, что ничего страшного не произошло, при этом в сеть попало фото его прогоревшей куртки.

Успенская на следующий день заявляла, что Киркоров чувствовал себя замечательно и готовился ко второму концерту в Петербурге.

За месяц из-за ожога у Киркорова произошли осложнения

Спустя месяц, как утверждается, у Киркорова развилось воспаление суставов (бурсит) после ожога руки. Опубликована также медицинская справка, в которой говорится о «дефекте кожных покровов, полученных в результате воздействия высоких температур, осложненных бурситом». Отмечается, что певец получает ежедневные перевязки в медучреждениях, а также ему требуется амбулаторное лечение. Кроме того, врачи запретили ему на время летать. «Ожоги заживали плохо еще и вследствие заболевания, имеющегося у певца, при котором процесс заживления ран осложняется», — добавила журналистка Алена Жигалова.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

По данным Mash, Киркоров находится в отделении экстренной хирургии в частной клинике. Пластический хирург Тимур Хайдаров заявил, что процесс заживления ожога затянулся якобы из-за сахарного диабета. Он также добавил, что у того глубокая рана, а воспаление перешло на локтевой сустав.

Если все будет хорошо, то через пару недель он вернется к работе. Он лежит в клинике под наблюдением врачей Тимур Хайдаров пластический хирург

Хайдаров дополнил, что осложнения вызваны в том числе плотным графиком и стрессом на фоне потери отца Бедроса. Он также посчитал, что слухи о якобы критическом состоянии Филиппа возникли не на пустом месте, намекнув на адвоката Елену Сенину, которая представляет интересы Любови Успенской, с которой Киркоров ранее судился.

Адвокат Александр Добровинский подтвердил, что Киркоров в клинике под наблюдением врачей, чтобы вылечить последствия ожога. «Это все-таки не шутки», — указал он, пообещав, что после лечения певец вернется к работе.