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23:08, 25 апреля 2025Культура

На Киркорове загорелась куртка во время выступления

На концерте в Петербурге на Филиппе Киркорове загорелась куртка
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Telegram-канал "Mash на Мойке"

В Санкт-Петербурге на концерте в большом концертном зале «Октябрьский» на певце Филиппе Киркорове загорелась куртка во время перформанса с фейерверками. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Музыканта подняли на несколько метров от пола, после чего за его спиной зажглись фейерверки. Сначала все шло по плану, однако затем Киркоров вскрикнул и начал двигаться. В итоге фейерверки погасли.

После этого исполнитель сказал, что обжегся, и зрители начали ему аплодировать.

Ранее Киркорова обвинили в алкогольном опьянении из-за шутки на сцене про поэта Владимира Маяковского.

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