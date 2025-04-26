На Киркорове загорелась куртка во время выступления

На концерте в Петербурге на Филиппе Киркорове загорелась куртка

Telegram-канал "Mash на Мойке"

В Санкт-Петербурге на концерте в большом концертном зале «Октябрьский» на певце Филиппе Киркорове загорелась куртка во время перформанса с фейерверками. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Музыканта подняли на несколько метров от пола, после чего за его спиной зажглись фейерверки. Сначала все шло по плану, однако затем Киркоров вскрикнул и начал двигаться. В итоге фейерверки погасли.

После этого исполнитель сказал, что обжегся, и зрители начали ему аплодировать.

Ранее Киркорова обвинили в алкогольном опьянении из-за шутки на сцене про поэта Владимира Маяковского.