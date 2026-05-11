В российском городе загорелись бочки с бензолом и маслом

В Череповце на территории предприятия произошел пожар, загорелись бочки с бензолом и маслом. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Андрей Накрошаев.

По его данным, возгорание случилось на территории «Северстали», огонь охватил 100 квадратных метров. «По информации предприятия — горят бочки с бензолом и маслом», — написал чиновник. В результате инцидента никто не пострадал.

Тушением занимаются около 40 сотрудников сил МЧС и агрохимбезопасности. Накрошаев отметил, что угрозы распространения огня на город нет. Причины пожара устанавливаются.