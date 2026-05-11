12:55, 11 мая 2026

Лукашенко высказался о современном оружии в белорусской армии

Лукашенко: Белоруссия не должна оснащать войска всеми видами современного оружия
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не следует оснащать армию страны всеми видами современного оружия. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно. При этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал», — заявил глава государства во время совещания по вопросам государственных программ вооружения и государственного оборонного заказа Белоруссии.

Лукашенко уточнил, что у армии должно быть такое оружие, с которым умеют обращаться белорусские офицеры. Кроме того, подчеркнул президент, при выборе вооружения нужно учитывать особенности местности, где могут вестись боевые действия, а именно территории Белоруссии.

Также глава республики отметил, что без фундаментального оружия не удастся победить ни в каком военном конфликте.

Ранее Лукашенко назвал врагов Белоруссии. Таковыми он счел, в частности, тех, кто называет мифом подвиг советского народа во Второй мировой войне и Великой Отечественной войне.

