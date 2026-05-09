Лукашенко назвал врагов Белоруссии

Лукашенко: Враги Белоруссии — не народы, а реваншисты и потомки эсэсовцев

Врагами Белоруссии являются не народы, а реваншисты, потомки эсэсовцев и «лесных братьев». Противников страны назвал белорусский лидер Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Знамя Победы сегодня в наших руках. Передавая его от поколения к поколению, мы бьемся на всех фронтах за правду о той войне, за статус победителей, за суверенное право выбирать свой путь на своей земле», — сказал он после церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы в Минске.

Лукашенко добавил, что сейчас у фашизма другое лицо, но это не меняет сути. По его словам, идеи о собственном превосходстве наносят миру новые раны. Президент Белоруссии отметил, что врагами являются те, кто убирает останки советских солдат из литовского Шауляя и называет подвиг советского народа мифом.

Ранее Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с 81-летием Победы в Великой Отечественной войне и направил поздравительное послание.