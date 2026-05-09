Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы и назвал память основой союза с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с 81-летием Победы в Великой Отечественной войне и направил поздравительное послание. Сообщение опубликовано на сайте президента республики.

«В год 85-летия начала Великой Отечественной войны мы особенно остро осознаем истинную цену Победы и величие подвига солдат и тружеников тыла», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко назвал память о Великой Отечественной войне неотъемлемой частью духовного и исторического наследия Белоруссии и России, а также прочной основой союза двух стран. По мнению президента Белоруссии, по этой причине Союзное государство должно преодолеть современный кризис безопасности в мире.

Ранее Лукашенко обратился к Украине в честь Дня Победы. Обращаясь к лидерам стран Содружества Независимых Государств, белорусский лидер подчеркнул, что дата 9 мая навечно вписана в историю народов стран бывшего СССР.