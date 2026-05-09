Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:34, 9 мая 2026Бывший СССР

Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы

Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы и назвал память основой союза с Россией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетДень Победы

Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с 81-летием Победы в Великой Отечественной войне и направил поздравительное послание. Сообщение опубликовано на сайте президента республики.

«В год 85-летия начала Великой Отечественной войны мы особенно остро осознаем истинную цену Победы и величие подвига солдат и тружеников тыла», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко назвал память о Великой Отечественной войне неотъемлемой частью духовного и исторического наследия Белоруссии и России, а также прочной основой союза двух стран. По мнению президента Белоруссии, по этой причине Союзное государство должно преодолеть современный кризис безопасности в мире.

Ранее Лукашенко обратился к Украине в честь Дня Победы. Обращаясь к лидерам стран Содружества Независимых Государств, белорусский лидер подчеркнул, что дата 9 мая навечно вписана в историю народов стран бывшего СССР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поднял тост за победителей

    В реке поймали осетра рекордных размеров

    Путин назвал сходство России и партнеров

    Мишустин напомнил о ценности мира

    Участник Парада Победы 1945 года посмотрел парад на Красной площади вместе с Путиным

    Путин выступил с призывом по уставу ООН

    Путин рассказал о завещании предков народов мира

    Путин высказался о фальсификации истории Второй мировой войны

    Томас Кайли разгромил соперников на первом этапе Гран-При РДС в Москве

    Путин высказался о делении Победы на «свою» и «чужую»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok