Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:56, 30 мая 2026Силовые структуры

Московская пенсионерка отдала десятки миллионов рублей под предлогом замены домофона

72-летняя жительница Москвы отдала мошенникам 37 миллионов рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

72-летняя жительница Москвы отдала мошенникам деньги и ценности на сумму 37 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы.

По информации следователей, мошенники обманным путем изъяли у московской пенсионерки ценности. Женщина передала злоумышленникам деньги и ювелирные изделия на общую сумму более 37 миллионов рублей. Ценности она отдала мошенникам через курьеров. Прокуратура занимается установлением причастных к совершению мошеннических действий лиц.

В отчете говорится, что все началось со звонка якобы сотрудника управляющей компании о замене ключей от домофона. Пенсионерка подтвердила голосом свое согласие и передала персональные данные. Спустя некоторое время с ней связался лжесотрудник банка, заявив, что мошенники якобы получили доступ к ее счетам. Женщину заставили следовать указаниям по телефону.

Пенсионерка не сообщила о случившемся своим родственникам, сняла со счетов накопления и передала их неизвестным через курьеров. Также ее вынудили отдать «следственным органам» ювелирные украшения. Общий ущерб превысил 37,4 миллиона рублей. Делом занимается Симоновская межрайонная прокуратура.

Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что в Москве водитель каршеринга сбил женщину с ребенком на регулируемом пешеходном переходе и скрылся. Происшествие произошло на Новоухтомском шоссе, пострадавшие были доставлены в больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД описали отношения России со страной Европы словами «ниже плинтуса»

    В Эстонии установили первые средства защиты от дронов

    На окраинах российского города стали появляться медведи

    В Москве заметили синицу из Сербии

    Россиянку захейтили за слишком сексуальную грудь

    В одном из регионов России обнулят налог на мощные электрокары

    НАТО призвали не реагировать чрезмерно на инциденты с беспилотниками

    Московская пенсионерка отдала десятки миллионов рублей под предлогом замены домофона

    Бывший футболист сборной России определил фаворита финала Лиги чемпионов

    Россиянам напомнили о начале приема заявлений на новую семейную выплату

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok