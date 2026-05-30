Московская пенсионерка отдала десятки миллионов рублей под предлогом замены домофона

72-летняя жительница Москвы отдала мошенникам деньги и ценности на сумму 37 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы.

По информации следователей, мошенники обманным путем изъяли у московской пенсионерки ценности. Женщина передала злоумышленникам деньги и ювелирные изделия на общую сумму более 37 миллионов рублей. Ценности она отдала мошенникам через курьеров. Прокуратура занимается установлением причастных к совершению мошеннических действий лиц.

В отчете говорится, что все началось со звонка якобы сотрудника управляющей компании о замене ключей от домофона. Пенсионерка подтвердила голосом свое согласие и передала персональные данные. Спустя некоторое время с ней связался лжесотрудник банка, заявив, что мошенники якобы получили доступ к ее счетам. Женщину заставили следовать указаниям по телефону.

Пенсионерка не сообщила о случившемся своим родственникам, сняла со счетов накопления и передала их неизвестным через курьеров. Также ее вынудили отдать «следственным органам» ювелирные украшения. Общий ущерб превысил 37,4 миллиона рублей. Делом занимается Симоновская межрайонная прокуратура.

