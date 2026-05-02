13:08, 2 мая 2026

Московского пенсионера обманули на десятки миллионов под предлогом замены домофона

В Москве пенсионера обманули на 71 млн рублей под предлогом замены домофона
Дмитрий Воронин

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мошенники под предлогом замены домофона обманули пенсионера на 71 миллион рублей в Москве. Об этом со ссылкой на столичную прокуратуру сообщает РИА Новости.

Сначала 76-летнего мужчину пригласили в одном из мессенджеров в группу якобы соседей по дому. Там он получил уведомление о предстоящих работах, назвал количество необходимых ему ключей от двери и отправил сообщение, как он полагал, с реквизитами заявки на замену ключей. После этого, по данным надзорного ведомства, пенсионера уведомили, что все его имущество будет распродано.

Пострадавший заблокировал возможность сделок через МФЦ, но ответил на звонок и поверил, что разговаривает с представителем правоохранительных органов, убеждавшим, что нужно срочно снять со счетов все деньги и разместить их на специальном счете, чтобы уберечь их от мошенников.

Мужчине трижды в течение месяца передавали мобильные телефоны и положили в почтовый ящик изготовленное в фоторедакторе «постановление о привлечении мужчины в качестве подозреваемого по уголовному делу». Как уточнили в прокуратуре, пенсионер на фоне этого снимал со счетов в банках свои сбережения, отправлял фото денег и передавал их якобы сотрудникам силовиков, а также продал два автомобиля, средства за которые также получили представители злоумышленников.

Сейчас установление причастных к преступлению лиц контролирует Черемушкинская межрайонная прокуратура.

Ранее стало известно, что мошенники, действуя якобы от лица Мосэнергосбыта, начали создавать чаты в мессенджерах и предлагать в них якобы «перерасчет» коммунальных платежей. Так аферисты пытаются заполучить доступ к учетным записям в «Госуслугах».

