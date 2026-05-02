05:25, 2 мая 2026

Мошенники придумали новую схему с «перерасчетом» коммунальных платежей россиян

Марина Совина
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Злоумышленники от лица Мосэнергосбыта начали создавать чаты в мессенджерах и предлагать в них якобы «перерасчет» коммунальных платежей. Так аферисты хотят заполучить доступ к «Госуслугам» жертвы, пишет РИА Новости.

После добавления своих жертв в чаты, мошенники сообщают, что теперь данные по платежам будут автоматически переноситься с портала «Госуслуг».

Далее аферисты под предлогом осуществления «перерасчета» просят жертву перейти в якобы официальный бот сервиса, чтобы подтвердить номер телефона и получить «уникальный ключ». Затем его необходимо отправить в чат. Если человек пересылает код, аферист получает доступ к его личному кабинету на «Госуслугах».

Ранее МВД зафиксировало новую схему обмана пенсионеров, сообщил депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. По словам депутата, мошенники действуют по многоступенчатой схеме и в итоге убеждают пожилых людей перевести деньги на «безопасный» счет.

До этого член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин назвал самые распространенные схемы мошенников. По его словам, наиболее встречающимися схемами злоумышленников остаются звонки о «безопасном счете», инвестиционные аферы и фальшивые онлайн-продажи.

