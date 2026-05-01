Россиянам назвали самые распространенные схемы мошенников

Немкин: Самой распространенной схемой мошенников остается безопасный счет

Член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин назвал самые распространенные схемы мошенников. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, наиболее встречающимися схемами злоумышленников остаются звонки о «безопасном счете», инвестиционные аферы и фальшивые онлайн-продажи. Собеседник агентства отметил, что аферисты активно используют социальную инженерию, манипулируя потенциальными жертвами, а также имитацию банков, правоохранительных органов. Немкин добавил, что главная ставка делается на давление и срочность.

Ранее россиян предупредили об атаке мошенников с помощью СМС. Сообщалось, что злоумышленники присылают на телефон жертвы большое количество сообщений за короткое время.