09:35, 9 мая 2026Бывший СССР

Лукашенко обратился к Украине в честь Дня Победы

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров, а также народы Молдавии и Украины с Днем Победы. Сообщение опубликовано на официальном сайте президента республики.

«Сегодня очень важно передать потомкам правду о совместной борьбе с нацизмом, которая стала проявлением безграничной силы и единства. В Беларуси помнят украинских героев, которые пожертвовали своей жизнью ради освобождения белорусской земли», — подчеркнул белорусский лидер в обращении к народу Украины.

Как сообщается, Лукашенко направил поздравительные телеграммы президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Словакии Роберту Фицо, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Армении Ваагну Хачатуряну и другим иностранным политикам. Обращаясь к лидерам стран Содружества Независимых Государств, белорусский лидер подчеркнул, что дата 9 мая навечно вписана в историю народов стран бывшего СССР.

Ранее кандидат философских наук, старший научный сотрудник БФУ им. Канта Андрей Тесля описал в комментарии «Ленте.ру» будущее Дня Победы на постсоветском пространстве. По мнению философа, в этом процессе отражаются и более глубокие трансформации всего постсоветского пространства.

