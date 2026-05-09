Лукашенко обратился к Украине в честь Дня Победы

Лукашенко поздравил зарубежных лидеров и народы Молдавии и Украины с Днем Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров, а также народы Молдавии и Украины с Днем Победы. Сообщение опубликовано на официальном сайте президента республики.

«Сегодня очень важно передать потомкам правду о совместной борьбе с нацизмом, которая стала проявлением безграничной силы и единства. В Беларуси помнят украинских героев, которые пожертвовали своей жизнью ради освобождения белорусской земли», — подчеркнул белорусский лидер в обращении к народу Украины.

Как сообщается, Лукашенко направил поздравительные телеграммы президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Словакии Роберту Фицо, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Армении Ваагну Хачатуряну и другим иностранным политикам. Обращаясь к лидерам стран Содружества Независимых Государств, белорусский лидер подчеркнул, что дата 9 мая навечно вписана в историю народов стран бывшего СССР.

