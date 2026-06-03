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16:00, 3 июня 2026Экономика

Чубайс остался без пенсии

Mash: Пенсию Чубайса в размере почти полмиллиона руб. будут списывать для погашения долга
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Пенсию бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса будут списывать для погашения долга перед этой организацией. Об этом сообщил Mash.

Речь идет о сумме в размере 450 тысяч рублей. Это означает, что теперь покинувший Россию политик сможет рассчитывать лишь на московскую пенсию — 18 971 рубль.

Счет Чубайса, на который поступали эти выплаты, был арестован сразу после того, как суд принял решение о взыскании с экс-руководителя «Роснано» (и еще нескольких бывших топ-менеджеров) 5,5 миллиарда рублей. Суммарно после того, как Чубайс перебрался в Израиль, на этом счету накопилось 14 миллионов рублей.

Отмечается, что инициатором иска выступила группа «Роснано», представители которой настаивали на том, что корпорация понесла ущерб из-за проекта школьного планшета Plastic Logic, который так и не вышел на рынок.

В мае Чубайс заявил, что за последние полтора года в отношении его бывших коллег было возбуждено множество дел, сопровождавшихся обысками, арестами, допросами и крупными имущественными исками. По его словам, все обвинения в адрес бывших топ-менеджеров не имеют под собой законных оснований и являются «издевательством над правом».

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