Будущее Дня Победы на постсоветском пространстве описали

Философ Андрей Тесля: Расхождение трактовок Дня Победы будет усиливаться

Расхождение трактовок Дня Победы на постсоветском пространстве будет только усиливаться. На это в комментарии «Ленте.ру» обратил внимание кандидат философских наук, старший научный сотрудник Academia Kantiana Института гуманитарных наук БФУ им. Канта Андрей Тесля.

Расхождение трактовок — естественный процесс. А чтобы удержать разные версии хотя бы в неконфликтном состоянии, нужны особые и целенаправленные усилия, — подчеркнул он.

По словам философа, каждое государство стремится выстроить собственную историю, а память о войне в историческом нарративе должна сочетаться с другими важными сюжетами — национальным строительством, обретением независимости, коллективными травмами. В результате единая советская рамка будет и дальше распадаться.

В этом отражаются и более глубокие трансформации всего постсоветского пространства, добавил эксперт.

«Постсоветское пространство перестает быть именно постсоветским. Теперь это пространство разных государств с длительным опытом отдельного существования», — заключил Андрей Тесля.

Ранее научный сотрудник Отдела исследований Центральной и Восточной Европы Института Европы РАН Михаил Ведерников объяснил нежелание премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетит парад Победы во время своего визита в Москву. По его словам, словацкий лидер не хочет связывать свой визит с официальными мероприятиями из-за конфликта на Украине.