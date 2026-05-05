«Возложу цветы к могиле неизвестного солдата». Фицо приедет в Москву 9 мая. С чем связано это решение?

Политолог Ведерников: Фицо не посетит Парад Победы из-за Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не посетит парад Победы 9 мая во время своего визита в Москву из-за продолжающегося украинского конфликта. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Отдела исследований Центральной и Восточной Европы Института Европы (ИЕ) РАН Михаил Ведерников.

В прошлом году Фицо поступил точно так же — приехал в Москву, но уклонился от посещения военной части парада. Он поступает именно так, поскольку не желает связывать свой визит с официальными мероприятиями [на фоне ситуации] на Украине Михаил Ведерников ведущий научный сотрудник Отдела исследований Центральной и Восточной Европы ИЕ РАН

Ранее в ходе визита в Ереван Фицо заявил, что приедет в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, но он не посетит военный парад в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

«Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение, и у меня состоится короткая встреча с Путиным. Вот и все. Я не собираюсь на военный парад», — указал глава словацкого правительства.

Фицо также высказался об оказываемом на него давлении Запада из-за поездки в российскую столицу на фоне украинского конфликта: «Я не позволю себя принудить к тому, чтобы испытывать какие-либо угрызения совести».

Планы премьера Словакии посетить Россию вызвали негодование в Европейском союзе (ЕС). 18 апреля Литва и Латвия заявили, что не разрешат пролет правительственного самолета Фицо в Москву. 19 апреля об этой же мере сообщила Эстония, за что их поблагодарил глава МИД Украины Андрей Сибига.

В ответ Фицо жестко прокомментировал решение прибалтийских республик.

Не знаю, чему вас учат в школе, но вы должны были бы знать, что 60 тысяч воинов Красной армии погибли здесь, в Словакии. Если [вы знаете, что] десятки тысяч человек погибли при освобождении [нашей] страны, то для вас [разве] возникает принципиальная проблема, что я поеду положить гвоздики к Могиле Неизвестного Солдата? Роберт Фицо премьер-министр Словакии

Какой сигнал хочет послать Фицо в Москве?

Как указал Ведерников, визит Фицо связан с данью уважения Красной армии и не имеет политической подоплеки. Отсюда вытекают его планы пропустить Парад Победы.

«Свой приезд в Москву он объясняет желанием выразить почести советским воинам, совершившим подвиг в ходе освобождения Восточной Европы, в том числе современной Словакии», — подчеркнул исследователь.

При этом эксперт добавил, что Фицо посетит Москву не как представитель Европейского союза, а исключительно как политик из Словакии, где существует особое отношение к памяти о Второй мировой войне.

«Даже оппозиционные Фицо политики подчеркивали значение советской армии в освобождении Чехословакии в 1945 году и принимали участие в памятных мероприятиях по этому поводу. Такие исторические события как освобождение Братиславы и Словацкое национальное восстание — ключевые элементы исторической политики сегодняшней Словакии», — напомнил Ведерников.

Поэтому собеседник добавил, что приезд словацкого политика является его личной волей и он не передает какое-либо послание Евросоюза.

К сожалению, в приезде Фицо нельзя найти скрытого подтекста или выявить появление каких-то новых тенденций в политике как Словакии, так и ЕС. Они не оказывают воздействия на общий курс Брюсселя, который остается сугубо конфронтационным для Москвы Михаил Ведерников ведущий научный сотрудник Отдела исследований Центральной и Восточной Европы ИЕ РАН

18-я зенитная артиллерийская батарея, принимавшая участие в Словацком национальном восстании осенью 1944 года Фото: Pavel Pelech / Wikimedia Commons /

Кто еще из иностранных политиков посетит Москву 9 мая?

3 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет несколько двусторонних встреч 9 Мая.

«[9 мая] будет напряженный рабочий день. Будут двусторонние встречи с гостями, которые будут с нами», — рассказал о планах президента представитель Кремля.

Уточняется, что речь идет о Фицо, а также президенте Белоруссии Александре Лукашенко. При этом весь список гостей, которые посетят Парад Победы, до сих пор неизвестен. Как указал Песков, Кремль своевременно сообщит о нем.

Европейские чиновники посетят границу с Россией 9 мая

5 мая телерадиокомпания ERR сообщила, что премьер-министр Эстонии Кристен Михал 9 мая прибудет на российскую границу, чтобы посетить концерт в городе Нарва, посвященный празднованию Дня Европы. Уточняется, что мероприятия в честь праздника пройдут в непосредственной близости от российской границы, на Рыночной и Стокгольмской площадях.

Кроме того, в Нарву приедет комиссар Евросоюза по вопросам равенства поколений, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф.

Как отметил Ведерников, этот жест связан с попыткой эстонского премьера перехватить повестку в уезде Ида-Вирумаа, где большинством населения остаются русские.