Эстонский премьер прибудет на российскую границу 9 мая

ERR: Премьер-министр Эстонии Михал посетит концерт в Нарве у границы с РФ 9 мая

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал 9 мая прибудет на российскую границу, чтобы посетить концерт в городе Нарве, посвященный празднованию Дню Европы. Такие данные приводит телерадиокомпания ERR.

Уточняется, что мероприятия в честь праздника пройдут в непосредственной близости от границы с РФ, на Рыночной и Стокгольмской площадях.

Кроме того, в Нарву также приедет комиссар ЕС по вопросам равенства поколений, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф.

Ранее сообщалось, что эстонцы начали скупать туры на российскую границу для наблюдения за празднованием 9 Мая в Ленобласти. В программу входит просмотр российского концерта с набережной Нарвы, посещение советских памятников и мест боев времен Великой Отечественной войны.