Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:17, 5 мая 2026Бывший СССР

Эстонский премьер прибудет на российскую границу 9 мая

ERR: Премьер-министр Эстонии Михал посетит концерт в Нарве у границы с РФ 9 мая
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал 9 мая прибудет на российскую границу, чтобы посетить концерт в городе Нарве, посвященный празднованию Дню Европы. Такие данные приводит телерадиокомпания ERR.

Уточняется, что мероприятия в честь праздника пройдут в непосредственной близости от границы с РФ, на Рыночной и Стокгольмской площадях.

Кроме того, в Нарву также приедет комиссар ЕС по вопросам равенства поколений, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф.

Ранее сообщалось, что эстонцы начали скупать туры на российскую границу для наблюдения за празднованием 9 Мая в Ленобласти. В программу входит просмотр российского концерта с набережной Нарвы, посещение советских памятников и мест боев времен Великой Отечественной войны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался о потере Украиной территорий

    Раскрыта новая схема кражи аккаунтов в Telegram

    В Китае из-за мощного взрыва на заводе фейерверков погиб 21 человек

    iPhone сделают еще прозрачнее

    Россиян предупредили об опасных открытках в мессенджерах

    В России сертифицировали новый кроссовер Tenet

    Россиянам назвали опасные симптомы после работы на дачном участке

    Раскрыты последствия удара ВСУ по региону России в 1000 километрах от границы

    Названа неожиданная польза кофе

    Союзники США заговорили о новом мировом порядке после Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok