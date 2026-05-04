Эстонцы начали скупать туры на российскую границу для наблюдения за празднованием 9 Мая

Эстонцы скупают туры на российскую границу, чтобы посмотреть празднование 9 Мая

Эстонцы начали скупать туры на российскую границу для наблюдения с берега за празднованием 9 Мая в соседней Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, несколько прибалтийских фирм запланировали экскурсии в Нарву в честь Дня Победы. Стоимость таких туров — от 80 евро (около 7 тысяч рублей). В программу входит просмотр российского концерта с набережной Нарвы, посещение советских памятников и мест боев времен Великой Отечественной войны.

Организаторы рассказали, что День Победы «прочно вошел в гены» жителей восточных регионов Эстонии. Они соскучились по празднованию 9 Мая, и это спровоцировало спрос на подобные туры. Кроме того, заинтересованы в поездках по местам памяти жители еще одной страны бывшего СССР — Латвии. Они просят организовать для них специальные автобусы в Нарву, чтобы с берега посмотреть праздничный концерт в Ивангороде.

При этом организаторы добавили, что 9 мая также отмечается День Европы. Поэтому туристы будут участвовать и в мероприятиях, посвященных этому празднику.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дуростью действия ряда европейских стран, которые пытаются помешать своим гражданам приехать в Москву на парад ко Дню Победы. По его словам, это «ребячество со знаком минус».