Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:10, 4 мая 2026Путешествия

Эстонцы начали скупать туры на российскую границу для наблюдения за празднованием 9 Мая

Эстонцы скупают туры на российскую границу, чтобы посмотреть празднование 9 Мая
Алина Черненко

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстонцы начали скупать туры на российскую границу для наблюдения с берега за празднованием 9 Мая в соседней Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, несколько прибалтийских фирм запланировали экскурсии в Нарву в честь Дня Победы. Стоимость таких туров — от 80 евро (около 7 тысяч рублей). В программу входит просмотр российского концерта с набережной Нарвы, посещение советских памятников и мест боев времен Великой Отечественной войны.

Материалы по теме:
Парад Победы на Красной площади в Москве в 2026 году: дата, время и программа
Парад Победы на Красной площади в Москве в 2026 году:дата, время и программа
29 апреля 2026
Акция «Бессмертный полк» в 2026 году в России: где пройдет шествие, как участвовать
Акция «Бессмертный полк» в 2026 году в России:где пройдет шествие, как участвовать
28 апреля 2026

Организаторы рассказали, что День Победы «прочно вошел в гены» жителей восточных регионов Эстонии. Они соскучились по празднованию 9 Мая, и это спровоцировало спрос на подобные туры. Кроме того, заинтересованы в поездках по местам памяти жители еще одной страны бывшего СССР — Латвии. Они просят организовать для них специальные автобусы в Нарву, чтобы с берега посмотреть праздничный концерт в Ивангороде.

При этом организаторы добавили, что 9 мая также отмечается День Европы. Поэтому туристы будут участвовать и в мероприятиях, посвященных этому празднику.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дуростью действия ряда европейских стран, которые пытаются помешать своим гражданам приехать в Москву на парад ко Дню Победы. По его словам, это «ребячество со знаком минус».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об ответе на удар беспилотника по дому в Москве

    Москвичам сообщили о возможных ограничениях интернета и СМС

    Десяткам российских регионов сократят долги по кредитам

    Шесть станций метро в центре Москвы закроют на выход 9 мая

    Напротив «Москва-Сити» построят новую пешеходную набережную

    Оценены шансы ЦСКА обыграть «Спартак» в Кубке России после отставки Челестини

    В «Что? Где? Когда?» прокомментировали сообщения о лишении Друзя статуса магистра игры

    Назван тип летевших на Москву дронов ВСУ

    Удовлетворявший себя в центре российского города мужчина попал на видео

    В России объяснили курс НАТО и ЕС на конфронтацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok