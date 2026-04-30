16:01, 30 апреля 2026

Песков назвал дуростью попытки Запада помешать визитам в Россию на 9 Мая
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дуростью действия ряда европейских стран, которые пытаются помешать своим гражданам приехать в Москву на парад ко Дню Победы. Об этом он заявил в ходе брифинга.

«Это какое-то ребячество со знаком минус. Они называют себя европейцами членами одной большой семьи, но не дают пролет, только бы никто не летел в нашу сторону» — сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что всегда есть обходные пути.

Песков назвал такие действия «большой дуростью», отметив, что они не достигнут своей цели.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным на торжествах 9 Мая в Москве. Фицо подтвердил свое участие в памятных мероприятиях посвященных Дню Победы.

В свою очередь Литва, Латвия и Эстония объявили, что не разрешат пролет правительственного самолета Фицо в направлении России. Таким образом страны попытались помешать планам главы словацкого правительства посетить Москву для участия в торжествах по случаю окончания Великой Отечественной войны.

    Последние новости

    «Конфликт с Европой навсегда». Медведев рассказал молодежи о завершении СВО и ядерном апокалипсисе

    Грузовик засосало под асфальт в российском городе

    Изнасиловавшего девочку педофила поймали через 37 лет на другом конце света

    Собчак похвасталась украшениями на 1,5 миллиона рублей

    Москвичам дали прогноз по снегу

    Пашинян обратился к «калужскому олигарху» по поводу переселения армян

    Пригожин сравнил Киркорова с гладиатором

    Раскрыты подробности акции устрашения против сотрудников Роскомнадзора

    «Алмаз-Антей» последит за дронами

    Песков высмеял попытки Запада помешать визитам в Россию на 9 Мая

    Все новости
