Еще одна страна запретила премьеру Словакии пролет на парад Победы в Москву

Цахкна: Эстония не пустит самолет Фицо на парад Победы в Москву

Эстония не пропустит через свою территорию самолет премьер-министра Словакии Роберта Фицо на парад Победы в Москве. Об этом сообщил глава МИД прибалтийской республики Маргус Цахкна, его слова опубликовала пресс-служба ведомства.

«Фицо также не получит разрешения в этом году использовать воздушное пространство Эстонии для полета в Москву на парад 9 мая (...). Мы запретили это в прошлом году, и тот же принцип действует и сейчас», — сказал он.

Министр добавил, что ни одна страна не может использовать воздушное пространство Эстонии для укрепления отношений с Россией. При этом он признал, что в Эстонии действует единый для стран ЕС и НАТО порядок получения разрешений на посадку и полеты для официальных визитов, но он не распространяется на полеты в Россию.

Фицо 18 апреля сообщил, что Литва и Латвия заявили об отказе в перелете словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве. При этом он подчеркнул, что Братислава найдет другой маршрут.