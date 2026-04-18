Литва и Латвия запретили перелет Фицо на парад Победы в Москву

Литва и Латвия заявили об отказе в перелете словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Литва и Латвия нам уже сообщили, что не позволят нам пролететь через их территорию при перелете в Москву», — рассказал политик.

Однако Фицо заверил, что Братислава найдет другой маршрут, как это было сделано в 2025 году, когда Эстония запретила использовать свое воздушное пространство для пролета словацкого правительственного самолета, направлявшегося на День Победы в Москву.

В мае 2025 года Фицо прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тогда Эстония, Литва и Латвия также запретили самолету пролетать через свое воздушное пространство. Поэтому маршрут спецборта проходил через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.