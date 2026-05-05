04:11, 5 мая 2026

Фицо решил не посещать парад Победы в Москве

Александра Синицына
Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приедет в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, но он не посетит военный парад в честь Дня Победы. Об этом он сообщил в ходе своего визита в Ереван, его цитирует SME.

«Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение, и у меня состоится короткая встреча с Путиным. Вот и все. Я не собираюсь на военный парад», — указал словацкий премьер.

Фицо также высказался об оказываемом на него давлении Запада из-за поездки в российскую столицу на фоне украинского конфликта. «Я не позволю себя принудить к тому, чтобы испытывать какие-либо угрызения совести», — подчеркнул он. По его словам, во время заседания Европейского политического сообщества никто из европейских лидеров не задал ему вопросов из-за планов посещения РФ.

Ранее премьер-министр Словакии рассказал, как премьеры стран ЕС пристали к нему в туалете с вопросами о Путине. На фоне этого он призвал Евросоюз начать прямой диалог с Россией.

