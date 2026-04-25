«Это истеричные дети». В ЕС пришли в ужас от планов премьер-министра Словакии посетить Россию 9 мая. Как они хотят помешать Фицо?

Политолог Саймонс: страны ЕС из злобы мешают Фицо попасть в РФ на День Победы

Европейский союз (ЕС) хочет изжить память о решающей роли СССР во Второй мировой войне, поэтому он пытается помешать премьер-министру Словакии Роберту Фицо долететь до Москвы к 9 мая. Об этом «Ленте.ру» рассказал профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

Они не хотят признавать огромный вклад СССР в исходе Второй мировой войны. Для вечно безмозглой Кайи Каллас стало новостью, что Китай и Советский Союз боролись против фашизма Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

18 апреля Литва и Латвия заявили, что не разрешат пролет правительственного самолета Фицо в Россию. 19 апреля об этой же мере сообщила Эстония. Таким образом они попытались помешать планам главы словацкого правительства посетить Москву, чтобы принять участие в торжествах по случаю окончания Великой Отечественной войны.

Решение прибалтийских республик поддержала и в Киеве. 20 апреля глава МИД Украины Андрей Сибига поблагодарил Таллин, Ригу и Вильнюс за этот запрет, призвав другие государства Евросоюза «последовать примеру».

В ответ 21 апреля Фицо раскритиковал позицию Украины и Прибалтики, подробнее раскрыв детали планируемого визита. По его словам, поездка в Россию не имеет ничего общего с нынешней политической ситуацией. Он подчеркнул, что не будет посещать военный парад, как и в прошлом году, но должен «проявить уважение к воинам-освободителям».

Не знаю, чему вас учат в школе, но вы должны были бы знать, что 60 тысяч воинов Красной армии погибли здесь, в Словакии. Если [вы знаете, что] десятки тысяч человек погибли при освобождении [нашей] страны, то для вас [разве] возникает принципиальная проблема, что я поеду положить гвоздики к Могиле Неизвестного солдата? Роберт Фицо премьер-министр Словакии

Помимо попытки помешать Фицо прилететь в Москву, Запад также исключает российское участие в памятных мероприятия. 21 апреля Франция не пригласила представителей России на празднование Дня победы, который отмечается 8 мая. Также российских дипломатов отказались звать Нидерланды, где памятные события проходят 4 и 5 мая, в годовщину полного освобождения страны от нацистских войск.

Как отметил Саймонс, Евросоюз испугался за свой имидж и поэтому пошел на такие шаги.

Кажется, в имидже Европы как некоем «прекрасном саду» много проблем. Раздувая свою роль и принижая роль России, Евросоюз надеется выглядеть более значимым и важным на мировой арене Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

Почему Евросоюз мешает Фицо прилететь в Москву?

Как указал Саймонс, Европейский союз боится за свое единство и цепляется за возможность наказать несогласные страны: «Это очередной слабый трюк. Это часть их избитых лозунгов о "едином голосе" в противостоянии с Россией».

Представители ЕС понимают, что День Победы 9 мая очень важен для России. Здесь, вероятно, присутствует эмоциональный элемент — злоба, которая в избытке у стран Прибалтики и Польши Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

Саймонс добавил, что заявления о единстве ЕС являются «фальшивым фасадом», за которым скрываются реальные противоречия объединения. Он также обратил внимание, что Брюссель мешает Фицо, чтобы создать иллюзию изоляции Москвы в важный памятный день.

«ЕС сейчас очень нестабилен, его легитимность оставляет желать лучшего, а его политика токсична и терпит крах (...) Поэтому во внешней политике предпринимается попытка показать, насколько якобы изолирована Россия. Это глупая попытка продемонстрировать смехотворную силу», — добавил политолог.

Как Фицо сможет прилететь в Россию?

Саймонс обратил внимание, что у Фицо есть альтернативные маршруты, чтобы попасть в Россию.

У Фицо есть возможности. Например, есть южный маршрут, а не северный. Поэтому ЕС — это всего лишь группа недалеких, мелочных детей, заблуждающихся из-за чрезмерно завышенного чувства собственного достоинства и устраивающих истерики Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

В авиадиспетчерских службах Европейского союза (ЕС) сообщили, что у Фицо есть альтернативные способы добраться до Москвы, в обход воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы.

В частности, у него есть три варианта:

Через Венгрию, Румынию, а затем — над Черным морем; Через Австрию, Италию и нейтральные воды Средиземного моря и Турцию; Через Польшу или Чехию и Германию с последующим выходом к нейтральным водам Балтийского моря.

Кто еще может приехать в Россию на День Победы?

4 апреля помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Москву посетят, как минимум, три зарубежных политика.

Среди них:

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев;

Президент Абхазии Бадра Гунба;

Бывший президент Республики Сербской Милорад Додик.

Также 23 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно сообщит об иностранных гостях, которые приедут на Парад Победы. Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что празднования Дня Победы в Москве посетят «порядка 20 глав государств и правительств».

«Вы знаете, мне ничего не известно о таком порядке, я вам честно скажу. Но, безусловно, мы своевременно сообщим, какие гости разделят с нами радость праздника Победы», — резюмировал представитель Кремля.