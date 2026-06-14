Дизен: Европе не стоит пытаться перенести войну на территорию России

Европе стоит быть осторожнее, потому что если она решит перенести конфликт на Украине на территорию России, это может обернуться для нее плачевными последствиями. На это указал Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«Навязчивое стремление европейских лидеров перенести войну на территорию России, скорее всего, приведет к тому, что война придет на территорию Европы», — указал эксперт, комментируя статью в газете Politico, где говорится о том, что Киев, вероятно, запросит у союзников дополнительных 20 миллиардов долларов помощи на предстоящей 18 июня встрече контактной группы по Украине в формате «Рамштайн».

Ранее Дизен заявил, что европейским лидерам следует прекратить содействовать насильственной мобилизации на Украине. Эксперт осудил предложения о депортации украинских беженцев, а также назвал сотрудников ТЦК «головорезами Владимира Зеленского».