Стало известно о планах Украины попросить у союзников 20 миллиардов долларов

Politico: Украина попросит у союзников еще 20 миллиардов долларов помощи

Украина попросит у союзников дополнительные 20 миллиардов долларов помощи на встрече контактной группы в формате «Рамштайн» . Об этом пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Украина хочет дополнительные 20 миллиардов долларов от союзников... Просьба о [выделении] 20 миллиардов долларов будет сделана 18 июня», — отмечается в публикации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейский союз (ЕС) вредит собственным участникам, помогая Украине. Она обратила внимание, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попадают беспилотниками в том числе по территориям стран объединения на деньги самого Евросоюза.