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06:36, 12 июня 2026Мир

Стало известно о планах Украины попросить у союзников 20 миллиардов долларов

Politico: Украина попросит у союзников еще 20 миллиардов долларов помощи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина попросит у союзников дополнительные 20 миллиардов долларов помощи на встрече контактной группы в формате «Рамштайн» . Об этом пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Украина хочет дополнительные 20 миллиардов долларов от союзников... Просьба о [выделении] 20 миллиардов долларов будет сделана 18 июня», — отмечается в публикации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейский союз (ЕС) вредит собственным участникам, помогая Украине. Она обратила внимание, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попадают беспилотниками в том числе по территориям стран объединения на деньги самого Евросоюза.

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